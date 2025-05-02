Партия «Альтернатива для Германии» будет судиться с властями из-за статуса праворадикальной партии

Немецкая спецслужба признала AfD угрозой демократии – партия готовит иск.

Фото: The Washington Post

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Партия «Альтернатива для Германии» (AfD) намерена обжаловать в судах решение Федеральной службы защиты конституции, которая официально классифицировала ее как праворадикальную организацию. Об этом в пятницу заявили солидеры партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла. Об этом сообщает The Washington Post.

«Альтернативу для Германии« публично дискредитируют и криминализируют, и все это - незадолго до начала работы нового правительства», - говорится в заявлении политиков, которое цитируют европейские медиа. Они назвали решение политически мотивированным и таким, что «угрожает демократии», но в то же время подчеркнули, что партия будет отстаивать свои права исключительно законными методами.

Ранее Федеральное ведомство по охране Конституции пришло к выводу, что AfD угрожает основам демократического строя Германии. Согласно отчету службы, партия систематически унижает достоинство беженцев, мусульман и других меньшинств, пропагандирует ксенофобские идеи и пытается исключить отдельные группы из общественной жизни. Особой критике подверглась ее антииммиграционная риторика и отрицание полноценного гражданского статуса немцев с миграционным прошлым.

Теперь спецслужбы получили законное право вести аудио- и видеонаблюдение за партией, привлекать информаторов и следить за ее внутренней деятельностью. В министерстве внутренних дел ФРГ подчеркнули, что решение не означает автоматический запрет партии, который возможен только после вердикта Федерального конституционного суда.

AfD, основанная в 2013 году, сначала критиковала экономическую политику ЕС, но после миграционного кризиса 2015 года сместилась в крайне правый спектр.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер подчеркнула, что заключение по AfD было подготовлено на основе беспристрастного аудита объемом более 1100 страниц и не имело политического влияния. По данным службы, из 38 800 праворадикалов, идентифицированных в стране в прошлом году, более 10 тысяч являются членами этой партии.

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