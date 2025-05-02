Китай замедлил вращение Земли, что увеличило продолжительность дня, — NASA

Из-за китайской гребли сместилась масса Земли.

Фото: Getty Images

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Гигантская гидроэлектростанция «Три ущелья» удерживает десятки миллиардов тонн воды, что изменяет распределение массы планеты. В результате день стал длиннее на 0,06 микросекунды, а ось Земли немного сместилась. Об этом сообщает Yahoo News.

Доктор Бенджамин Фонг Чао из Центра космических полетов Годдарда при NASA представил исследование, связывающее размеры и вес плотины в Китае с изменением орбиты Земли.

Завершенная в 2012 году, плотина пересекает реку Янцзы возле города Сандоупин и считается самой мощной электростанцией в мире по установленной мощности.

Ее ширина составляет 2 335 метров, а высота — 185 метров над уровнем моря. Общая стоимость строительства достигла 20,4 миллиарда долларов.

Плотина способна удерживать около 40 кубических километров воды, что эквивалентно 40 триллионам галлонов. Это приводит к смещению массы Земли, что, по расчетам NASA, увеличивает продолжительность суток на 0,06 микросекунды.

Отмечается, что это делает планету немного более выпуклой в экваториальной зоне и более плоской у полюсов.

Такая перемена во времени абсолютно незаметна для человека — одна микросекунда равна 0,000001 секунды, а влияние плотины составляет всего 0,00000006 секунды в день.

По словам доктора Чао, это замедление вращения планеты эквивалентно примерно трем дополнительным дням за всю историю Вселенной, возраст которой оценивается в 13,8 миллиарда лет. Так что беспокоиться не о чем.

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