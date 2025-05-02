Китай сповільнив обертання Землі, що збільшило тривалість дня — NASA

Через китайську греблю змістилася маса Землі.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Гігантська гідроелектростанція «Три ущелини» утримує десятки мільярдів тон води, що змінює розподіл маси планети. В результаті день став довшим на 0,06 мікросекунди, а вісь Землі дещо змістилася. Про це повідомляє Yahoo News.

Доктор Бенджамін Фонг Чао з Центру космічних польотів Годдарда при NASA представив дослідження, що пов'язує розміри і вагу греблі в Китаї зі зміною орбіти Землі.

Завершена 2012 року, гребля перетинає річку Янцзи біля міста Сандоупін і вважається найбільшою електростанцією у світі за встановленою потужністю.

Її ширина становить 2 335 метрів, а висота - 185 метрів над рівнем моря. Загальна вартість будівництва сягнула 20,4 мільярда доларів.

Гребля може утримувати близько 40 кубічних кілометрів води, що еквівалентно 40 трильйонам галонів. Це призводить до зміщення маси Землі, що, за розрахунками NASA, збільшує тривалість доби на 0,06 мікросекунди.

Зазначається, що це робить планету трохи опуклішою в екваторіальній ділянці і плоскою біля полюсів.

Така зміна часу абсолютно непомітна для людини - одна мікросекунда дорівнює 0,000001 секунди, а вплив греблі становить лише 0,00000006 секунди на день.

За словами доктора Чао, це уповільнення обертання планети еквівалентно приблизно трьом додатковим дням за всю історію Всесвіту, вік якого оцінюють у 13,8 млрд років. Тож турбуватися нема про що.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.