Трампу представили варіанти посилення економічного тиску на Росію

Американські посадовці вказали, що Трамп ще не прийняв жодного рішення.

Джерело фото: Kevin Dietsch/Getty Images

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Американські посадовці підготували для президента США Дональда Трампа низку варіантів посилення економічного тиску на Росію. Про це пише Bloomberg з посиланням на людей, обізнаних з цим питанням.

Як стверджують співрозмовники агентства, Трамп ще не прийняв жодного рішення, оскільки дипломатичні зусилля тривають. Вони відмовилися уточнювати, які варіанти є на столі, і сказали, що будь-яке рішення залишається за президентом.

Як вказує Bloomberg, Україна та союзники закликають США посилити тиск на Москву, зокрема шляхом запровадження додаткових обмежень на експорт енергоносіїв та доходів від нафти, щоб змусити її домовитися про припинення вогню.

Раніше ми писали, що бельгійська клірингова компанія Euroclear планує конфіскувати близько 3 мільярдів євро заморожених російських активів для компенсації західним інвесторам, чиї кошти були заарештовані в Росії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на документи та джерела, знайомі з деталями справи.

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