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Мінекономіки розширює перелік локалізованої продукції «Зроблено в Україні»

07:54, 3 травня 2025
Уряд готує нові зміни до публічних закупівель – ще 25 товарів можуть увійти до локалізованих держзакупівель.
Мінекономіки розширює перелік локалізованої продукції «Зроблено в Україні»
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Міністерство економіки разом із Комітетом Верховної Ради з питань економічного розвитку вперше запустили процедуру розширення переліку товарів, на які поширюється вимога локалізації в публічних закупівлях. Підставою для цього стали звернення українських виробників щодо 25 нових видів продукції, які хочуть бути включеними до програми.

Як наголосила перша віцепрем’єрка — міністр економіки Юлія Свириденко, це свідчить про ефективність політики локалізації, яка не лише зберегла робочі місця під час війни, а й стала фундаментом державної ініціативи «Зроблено в Україні». Вона об’єднує ключові програми для підтримки вітчизняного виробництва, інвестицій та експорту.

Зараз локалізація обов’язкова для 103 видів товарів у сферах машинобудування: залізничного та міського транспорту, комунальної техніки й енергетичного обладнання. Тепер уряд планує додати ще 25 позицій, зокрема:

  • ліфти, трактори та інше машинобудівне обладнання;
  • спецодяг і військову форму;
  • кабелі, світлофори, освітлювальні прилади;
  • металоконструкції та труби великого діаметра.

Комітет ВР вже підтримав розширення, що дозволяє Мінекономіки підготувати відповідну постанову для розгляду Кабінетом Міністрів.

Згідно з чинним законом, рівень локалізації має зростати щороку: з 10% у 2022-му до 40% у 2032-му. У 2025 році він становитиме щонайменше 25%.

Водночас вимога локалізації не стосується товарів, виготовлених у країнах — учасницях Угоди СОТ про держзакупівлі (зокрема, країнах ЄС, США, Японії, Південній Кореї, Великій Британії тощо).

Мінекономіки закликає українських виробників і надалі надсилати свої пропозиції щодо розширення локалізації. Виробники самостійно розраховують рівень локалізації за затвердженою формулою, а моніторинг за дотриманням вимог веде Міністерство.

Політика «Зроблено в Україні», ініційована Президентом, охоплює не лише локалізацію, а й грантові та кредитні програми, підтримку індустріальних парків, компенсації за придбання техніки та інші стимули для розвитку української промисловості.

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Мінекономіки

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