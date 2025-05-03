Минэкономики расширяет перечень локализованной продукции «Сделано в Украине»

Правительство готовит новые изменения в публичные закупки – еще 25 товаров могут войти в локализованные госзакупки.

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Министерство экономики вместе с Комитетом Верховной Рады по вопросам экономического развития впервые запустили процедуру расширения перечня товаров, на которые распространяется требование локализации в публичных закупках. Основанием для этого стали обращения украинских производителей о 25 новых видах продукции, которые хотят быть включенными в программу.

Как подчеркнула первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, это свидетельствует об эффективности политики локализации, которая не только сохранила рабочие места во время войны, но и стала фундаментом государственной инициативы «Сделано в Украине». Она объединяет ключевые программы для поддержки отечественного производства, инвестиций и экспорта.

Сейчас локализация обязательна для 103 видов товаров в сферах машиностроения: железнодорожного и городского транспорта, коммунальной техники и энергетического оборудования. Теперь правительство планирует добавить еще 25 позиций, в частности:

- лифты, тракторы и другое машиностроительное оборудование;

- спецодежду и военную форму;

- кабели, светофоры, осветительные приборы;

- металлоконструкции и трубы большого диаметра.

Комитет ВР уже поддержал расширение, что позволяет Минэкономики подготовить соответствующее постановление для рассмотрения Кабинетом Министров.

Согласно действующему закону, уровень локализации должен расти ежегодно: с 10% в 2022-м до 40% в 2032-м. В 2025 году он составит не менее 25%.

В то же время требование локализации не касается товаров, изготовленных в странах - участницах Соглашения ВТО о госзакупках (в частности, странах ЕС, США, Японии, Южной Кореи, Великобритании и т.д.).

Минэкономики призывает украинских производителей и в дальнейшем присылать свои предложения по расширению локализации. Производители самостоятельно рассчитывают уровень локализации по утвержденной формуле, а мониторинг за соблюдением требований ведет Министерство.

Политика «Сделано в Украине», инициированная Президентом, охватывает не только локализацию, но и грантовые и кредитные программы, поддержку индустриальных парков, компенсации за приобретение техники и другие стимулы для развития украинской промышленности.

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