Традицію приготування печеної риби на соломі на Вінниччині віднесли до культурної спадщини

До переліку нематеріальної культурної спадщини області внесли традицію приготування печеної риби на соломі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До Вінницького обласного переліку нематеріальної культурної спадщини включили елемент від Мурованокуриловецької територіальної громади – «Традиція приготування печеної риби на соломі». Таке рішення ухвалили у квітні на засіданні Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини, повідомляє Вінницька обласна рада.

Як вказується, традиція приготування печеної риби на соломі побутує у с. Наддністрянське. Воно розташоване на берегах Дністра, тому річкова риба була однією з основ для приготування страв місцевих господинь, зокрема і способом запікання на соломі.

Печена риба на соломі готувалась як у будні, так і на свята. Відповідно до досліджень, перші згадки про цю страву з’явились понад 200 років тому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.