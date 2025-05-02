Традицию приготовления печеной рыбы на соломе на Винниччине отнесли к культурному наследию

В список нематериального культурного наследия области внесли традицию приготовления печеной рыбы на соломе.

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В Винницкий областной перечень нематериального культурного наследия включили элемент от Мурованокуриловецкой территориальной общины – «Традиция приготовления печеной рыбы на соломе». Такое решение было принято в апреле на заседании Экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия, сообщает Винницкий областной совет.

Как указано, традиция приготовления печеной рыбы на соломе бытует в селе Надднестрянское. Оно расположено на берегах Днестра, поэтому речная рыба была одной из основ для приготовления блюд местными хозяйками, в частности и способом запекания на соломе.

Печеная рыба на соломе готовилась как в будни, так и на праздники. Согласно исследованиям, первые упоминания об этом блюде появились более 200 лет назад.

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