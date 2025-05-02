На Николаевщине мужчина бросил гранату в полицейских — один правоохранитель погиб, трое в больнице

Мужчина бросил гранату в сторону полицейских во время вызова из-за домашнего насилия.

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В городе Вознесенск суд избрал меру пресечения 48-летнему мужчине, который бросил гранату в полицейских, в результате чего один правоохранитель погиб и трое были ранены. Об этом сообщили в полиции.

Инцидент произошел 28 апреля. Во время отработки вызова по домашнему насилию мужчина бросил в сторону полицейских гранату. От полученных ранений 21-летний правоохранитель умер во время оказания медицинской помощи, еще трое были госпитализированы.

Следователи Вознесенского районного управления полиции объявили 48-летнему мужчине подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 348 Уголовного кодекса Украины «Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего», а также по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами».

По ходатайству следователей полиции суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

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