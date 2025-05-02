Правительство выделило 540 млн гривен на обновление профтехобразования в регионах

Более 100 ПТУ получат средства на модернизацию.

Фото: kmu.gov.ua

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Кабинет Министров Украины на заседании принял решение о распределении 540 миллионов гривен субвенции регионам для модернизации профессионально-технических учебных заведений. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, финансирование будет направлено на обновление лабораторий и образовательных пространств в учреждениях профессионального и профессионального предвысшего образования. Также речь идет о повышении энергоэффективности и безопасности в этих учреждениях.

«Средства будут выделены для более 100 учебных заведений, которые готовят инженеров, токарей, строителей, технологов, операторов станков и других специалистов, без которых невозможно восстановление», - отметил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что Украина уже сейчас готовится к реализации масштабного проекта послевоенного восстановления, который, по его словам, станет крупнейшим в Европе за последние 70 лет.

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