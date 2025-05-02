Кабмин назначил Лесю Карнаух первым заместителем главы Государственной налоговой службы

Ранее Леся Карнаух занимала должность заместителя главы ГНС.

Фото: censor.net

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В пятницу, 2 мая, Кабинет Министров провел заседание, в ходе которого принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство уволило Лесю Карнаух с должности заместителя главы Государственной налоговой службы Украины и назначило ее на должность первого заместителя главы ГНС.

Также Кабмин уволил Олега Можного с должности первого заместителя Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Кроме того, правительство назначило:

Владимира Заверуху — первым заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

Игоря Снежина — заместителем главы Государственной службы экспортного контроля Украины.

Также Кабмин согласовал назначение Вячеслава Базаренко заместителем главы Николаевской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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