Кабмин назначил Лесю Карнаух первым заместителем главы Государственной налоговой службы

В пятницу, 2 мая, Кабинет Министров провел заседание, в ходе которого принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Правительство уволило Лесю Карнаух с должности заместителя главы Государственной налоговой службы Украины и назначило ее на должность первого заместителя главы ГНС.
Также Кабмин уволил Олега Можного с должности первого заместителя Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Кроме того, правительство назначило:
Владимира Заверуху — первым заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
Игоря Снежина — заместителем главы Государственной службы экспортного контроля Украины.
Также Кабмин согласовал назначение Вячеслава Базаренко заместителем главы Николаевской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
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