Благодаря соглашению с США по ископаемым Украина получит новые системы ПВО и инвестиции в восстановление – Шмыгаль

По словам премьера, Украина получает ПВО и оружие в рамках нового соглашения.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», соглашение о недрах, подписанное Украиной и США 30 апреля, предусматривает, что если после даты вступления в силу Правительство США будет предоставлять Правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучение), капитальный вклад партнера от США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи, в соответствии с Соглашением об ограниченном партнерстве. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новое соглашение между Украиной и США по экономическому партнерству, которое было подписано на этой неделе, будет способствовать усилению обороноспособности страны, в частности систем противовоздушной обороны.

По словам главы правительства, подписание документа стало результатом активной работы украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским. Речь идет об историческом решении, которое включает создание совместного инвестиционного фонда для восстановления Украины.

«Это историческое достижение, которое четко укладывается в более широкую программу усиления Украины обеспечения мира и нашей безопасности. Соглашение о создании совместного с США инвестиционного фонда восстановления - это одновременно о том, как нам защитить страну сейчас и создать платформу долгосрочного партнерства с крупнейшей экономикой мира на будущее», - отметил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что партнерство с США открывает новый этап в укреплении безопасности и экономики государства. Документ также является политическим сигналом об устойчивой поддержке Украины со стороны Вашингтона.

«Сильная экономика вместе со стратегическим партнерством с США, Европу и Великобританией, Канадой и Западным миром станет лучшей гарантией нашей безопасности. Сейчас для нас важно продолжить юридически-дипломатическую работу, подписать технические соглашения, которые предоставляют конкретный инструментарий для реализации партнерства с США. Но важно и другое. Это соглашение позволит нам лучше защищать страну здесь и сейчас. Лучше защищать наше небо благодаря американским системам ПВО. Лучше защищать нашу землю благодаря современному вооружению. Это соглашение также сигнал Кремлевскому режиму, что США остаются с Украиной и готовы нас поддерживать. А восстановление Украины будет осуществляться вместе с теми, кто сейчас помогает нам обороняться», - сказал премьер.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что соглашение о недрах с США нужно, чтобы покупать оружие.

Напомним, Дональд Трамп планирует запросить у Конгресса рекордный бюджет на оборону в 1,01 триллиона долларов.

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