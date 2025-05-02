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Завдяки угоді з США щодо копалин Україна отримає нові системи ППО та інвестиції у відбудову – Шмигаль

17:40, 2 травня 2025
За словами прем’єра, Україна отримує ППО і зброю в межах нової угоди.
Завдяки угоді з США щодо копалин Україна отримає нові системи ППО та інвестиції у відбудову – Шмигаль
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Як писала «Судово-юридична газета», угода про надра, яку України та США підписали 30 квітня, передбачає, що якщо після дати набрання чинності Уряд США надаватиме Уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), капітальний внесок партнера від США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги, відповідно до Угоди про обмежене партнерство. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що нова угода між Україною та США щодо економічного партнерства, яка була підписана цього тижня, сприятиме посиленню обороноздатності країни, зокрема систем протиповітряної оборони.

За словами очільника уряду, підписання документа стало результатом активної роботи української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Йдеться про історичне рішення, яке включає створення спільного інвестиційного фонду для відбудови України.

«Це історичне досягнення, яке чітко вкладається в ширшу програму посилення України забезпечення миру і нашої безпеки. Угода про створення спільного з США інвестиційного фонду відбудови – це одночасно про те, як нам захистити країну зараз і створити платформу довгострокового партнерства з найбільшою економікою світу на майбутнє», — зазначив Шмигаль.

Прем’єр наголосив, що партнерство зі США відкриває новий етап у зміцненні безпеки й економіки держави. Документ також є політичним сигналом про стійку підтримку України з боку Вашингтона.

«Сильна економіка разом зі стратегічними партнерством зі США, Європу і Великою Британією, Канадою та Західним світом стане найкращою гарантією нашої безпеки. Зараз для нас важливо продовжити юридично-дипломатичну роботу, підписати технічні угоди, які надають конкретне інструментарій для реалізації партнерства із США. Але важливо і інше. Ця угода дозволить нам краще захищати країну тут і зараз. Краще захищати наше небо завдяки американським системам ППО. Краще захищати нашу землю завдяки сучасному озброєнню. Ця угода також сигнал Кремлівському режиму, що США залишаються з Україною і готові нас підтримувати. А відбудову України буде здійснюватися разом із тими, хто зараз допомагає нам оборонятись», – сказав прем’єр.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що угода про надра з США потрібна, щоб купувати зброю.

Нагадаємо, Дональд Трамп планує запросити у Конгресу рекордний бюджет на оборону у 1,01 трильйона доларів.

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США Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль ППО

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