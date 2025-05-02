Угода про надра з США потрібна, щоб купувати зброю — Мар’яна Безугла

Народний депутат Мар’яна Безугла пояснила, що угода про корисні копалини з США потрібна для того, аби купувати зброю та ще багато чого.

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Як раніше повідомлялося, речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що представники США «більше не будуть літати по всьому світу за першим викликом, щоб бути посередниками на зустрічах» і «тепер це справа двох сторін». Вочевидь, йдеться про зміну у підходах США.

«США більше не будуть виконувати роль посередника в переговорах із Росією та Україною. Обидві сторони мають домовитися самі. Про це заявила на брифінгу речниця Державного департаменту США Теммі Брюс» – повідомила народний депутат України Мар’яна Безугла.

На питання, яка у такому разі доцільність підписання угоди про корисні копалини з США, Мар’яна Безугла зазначила, що ця угода потрібна, «щоб купувати зброю і ще багато чого».

Слід зауважити, що кілька тижні тому речниця Держдепу Теммі Брюс заявила, що угода щодо корисних копалин, яку США планують підписати з Україною, не пов’язана з процесом припинення вогню. «Це окреме питання. Воно не стосується переговорів про припинення вогню і не є частиною домовленостей, спрямованих на припинення цієї катастрофи», — зазначила вона.

Як писала «Судово-юридична газета», угода про надра, яку України та США підписали 30 квітня, передбачає, що якщо після дати набрання чинності Уряд США надаватиме Уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), капітальний внесок партнера від США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги, відповідно до Угоди про обмежене партнерство.

В свою чергу, 9 квітня Президент Володимир Зеленський вказав, що Україна готова купити у США «великий пакет» озброєнь. За його словами, Київ вже передав американській стороні перелік озброєнь, які готовий придбати. Йдеться про ППО та інші «відповідні інструменти».

«Купити в тому чи іншому вигляді. Це наш формат, як ми заплатимо за це. І ми не просили майбутній пакет безплатно. Ми на це розраховуємо навіть як гарантію безпеки», — сказав глава держави. Він додав, що Україна готова знайти для цього пакету озброєнь «і 30, і 50 мільярдів».

«Це захист, це нам буде допомогою після закінчення війни, це гарантія безпеки, що у нас Україна закрита протиповітряною обороною. Багато різних форматів і інструментів є, на які ми готові», — сказав Президент України.

Нагадаємо, що угоду про корисні копалини Верховна Рада може ратифікувати 8 травня.

Автор: Наталя Мамченко

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