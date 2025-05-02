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Соглашение о недрах с США необходимо для покупки оружия – Марьяна Безуглая

12:21, 2 мая 2025
Народный депутат Марьяна Безуглая объяснила, что соглашение о полезных ископаемых с США нужно для покупки оружия и многого другого.
Соглашение о недрах с США необходимо для покупки оружия – Марьяна Безуглая
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Как сообщалось ранее, спикер Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что представители США «больше не будут летать по всему миру по первому зову, чтобы быть посредниками на встречах», и «теперь это дело двух сторон». Очевидно, речь идет об изменении подходов США.

«США больше не будут играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Обе стороны должны договориться сами. Об этом заявила на брифинге спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс», – сообщила народный депутат Украины Марьяна Безуглая.

На вопрос, в чем тогда целесообразность подписания соглашения о полезных ископаемых с США, Марьяна Безуглая отметила, что это соглашение необходимо, «чтобы покупать оружие и многое другое».

Следует отметить, что несколько недель назад спикер Госдепа Тэмми Брюс заявила, что соглашение о полезных ископаемых, которое США планируют подписать с Украиной, не связано с процессом прекращения огня. «Это отдельный вопрос. Оно не касается переговоров о прекращении огня и не является частью договоренностей, направленных на прекращение этой катастрофы», – отметила она.

Как писала «Судебно-юридическая газета», соглашение о недрах, подписанное Украиной и США 30 апреля, предусматривает, что если после даты вступления в силу Правительство США будет предоставлять Правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучение), капитальный вклад партнера от США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи, в соответствии с Соглашением об ограниченном партнерстве.

В свою очередь, 9 апреля Президент Владимир Зеленский указал, что Украина готова купить у США «большой пакет» вооружений. По его словам, Киев уже передал американской стороне перечень вооружений, которые готов приобрести. Речь идет о ПВО и других «соответствующих инструментах».

«Купить в том или ином виде. Это наш формат, как мы заплатим за это. И мы не просили будущий пакет бесплатно. Мы на это рассчитываем даже как на гарантию безопасности», – сказал глава государства. Он добавил, что Украина готова найти для этого пакета вооружений «и 30, и 50 миллиардов».

«Это защита, это поможет нам после окончания войны, это гарантия безопасности, что Украина защищена противовоздушной обороной. Много разных форматов и инструментов есть, на которые мы готовы», – сказал Президент Украины.

Напоминаем, что соглашение о полезных ископаемых Верховная Рада может ратифицировать 8 мая.

Автор: Наталя Мамченко

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США оружие Украина

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