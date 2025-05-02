Google открывает доступ к AI Mode – чат-бот обрабатывает сложные запросы прямо в поисковике

AI Mode теперь доступен всем в Поиске Google на территории США.

Фото: blog.google

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Google расширила доступ к экспериментальному режиму AI Mode в своем поисковом сервисе - теперь им могут пользоваться все участники программы Labs в Соединенных Штатах без необходимости ждать в очереди. Как сообщает компания, в ближайшее время вкладка AI Mode начнет появляться и у отдельных пользователей, даже если они не зарегистрированы в Labs. Об этом говорится в блоге Google.

AI Mode - это чатбот нового поколения, интегрированный непосредственно в Google Search. Его основная функция - обработка сложных и детализированных запросов пользователей. В ответ система генерирует информативные тексты, иллюстрации, подборки с рейтингами заведений, ценами на товары, информацией об их наличии в магазинах, а также варианты доставки.

В десктопной версии AI Mode также появилась новая функция - история поисков. Она позволяет возвращаться к предыдущим диалогам, сохраняя контекст и удобство во взаимодействии с поисковиком.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.