Google відкриває доступ до AI Mode – чат-бот обробляє складні запити прямо в пошуковику

AI Mode тепер доступний усім у Пошуку Google на території США.

Фото: blog.google

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Google розширила доступ до експериментального режиму AI Mode у своєму пошуковому сервісі — тепер ним можуть користуватися всі учасники програми Labs у Сполучених Штатах без необхідності чекати в черзі. Як повідомляє компанія, у найближчий час вкладка AI Mode почне з’являтися і в окремих користувачів, навіть якщо вони не зареєстровані в Labs. Про це йдеться у блозі Google.

AI Mode — це чатбот нового покоління, інтегрований безпосередньо в Google Search. Його основна функція — обробка складних і деталізованих запитів користувачів. У відповідь система генерує інформативні тексти, ілюстрації, добірки з рейтингами закладів, цінами на товари, інформацією про їхню наявність у магазинах, а також варіанти доставки.

У десктопній версії AI Mode також з’явилася нова функція — історія пошуків. Вона дозволяє повертатися до попередніх діалогів, зберігаючи контекст і зручність у взаємодії з пошуковиком.

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