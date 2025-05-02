На вулиці Києва повертаються патрульні на велосипедах, мотоциклах і конях – фото

У Києві стартував сезон вело-, мото- та кінного патрулювання.

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У Києві офіційно відкрили сезон патрульних на велосипедах, мотоциклах і конях. Відтак, як вказують у патрульній поліції столиці, відтепер у парках, на набережних, у скверах, зонах відпочинку та на центральних вулицях міст знову будуть працювати патрульні на велосипедах, мотоциклах і конях.

«Там, де не проїде службове авто, оперативно прибуде велопатруль або кінний патруль, щоб врятувати, допомогти чи припинити правопорушення. Мотопатрульні першими реагуватимуть на ДТП із потерпілими, адже завдяки мобільності, оминаючи затори, можуть швидко дістатися місця події та надати домедичну допомогу», - пояснюють у поліції.

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