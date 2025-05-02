На улицы Киева возвращаются патрульные на велосипедах, мотоциклах и лошадях – фото

В Киеве стартовал сезон вело-, мото- и конного патрулирования.

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В Киеве официально открыт сезон патрулирования на велосипедах, мотоциклах и лошадях. Таким образом, уак указано в патрульной полиции столицы, отныне в парках, на набережных, в скверах, зонах отдыха и на центральных улицах города снова будут работать патрульные на велосипедах, мотоциклах и лошадях.

«Там, где не проедет служебный автомобиль, оперативно прибудет велопатруль или конный патруль, чтобы спасти, помочь или прекратить правонарушение. Мотопатрульные первыми будут реагировать на ДТП с пострадавшими, ведь благодаря мобильности, объезжая пробки, могут быстро добраться до места происшествия и оказать домедицинскую помощь», – объясняют в полиции.

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