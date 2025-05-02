Большая Палата Верховного Суда высказалась об обстоятельстве, которое не является уважительной причиной пропуска процессуального срока

Дело касается вопросов публичной службы, и срок обращения в суд с этим иском составляет 1 месяц со дня, когда истец узнал или должен был узнать о нарушениях своих прав, свобод или интересов вследствие принятия ответчиком обжалуемого решения.

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Пятый апелляционный административный суд обнародовал позицию Большой Палаты Верховного Суда относительно обстоятельства, которое не является уважительной причиной пропуска процессуального срока.

Так, БП ВС в постановлении от 17.04.2025 года по делу №990/20/25 указала, что частью второй статьи 122 КАС Украины чётко определён момент, с которым связано начало отсчёта срока обращения в административный суд, а именно — со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, свобод или интересов.

Нормы КАС Украины не содержат исчерпывающего перечня оснований, которые считаются уважительными для решения вопроса о восстановлении пропущенного процессуального срока. Такие причины определяются в каждом конкретном случае с учётом обстоятельств дела.

То есть понятие «уважительные причины пропуска процессуальных сроков» является оценочным, а его разрешение возлагается на усмотрение суда. В случае если лицо не знало о допущенном нарушении, но с определённой даты должно было о нём узнать, течение срока исчисляется именно с момента, когда лицо должно было узнать о соответствующем нарушении своих прав. Законодатель исходит не только из непосредственной осведомлённости лица о фактах нарушения его прав, но и из объективной возможности этого лица знать об этих фактах. Сравнительный анализ словоформ «узнало» и «должно было узнать» даёт основания сделать вывод о презумпции возможности и обязанности лица знать о состоянии своих прав.

Чтобы убедиться, что лицо могло и должно было узнать о нарушении своих прав (свобод, интересов), суд должен установить обстоятельства, которые бы безусловно свидетельствовали, что осведомлённость лица была вероятной, а степень вероятности — высокой и достаточной для вывода о том, что срок обращения в суд лицо пропустило по уважительным причинам.

Спор в этом деле касается прохождения публичной службы, и срок обращения в суд с этим иском составляет один месяц со дня, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении своих прав, свобод или интересов в результате принятия ответчиком обжалуемого решения. Оспаривая решение ВККС Украины от 20.03.2019 года, истец обратился в суд первой инстанции 19.01.2025 года, то есть с пропуском срока, установленного частью пятой статьи 122 КАС Украины.

То обстоятельство, что обжалуемое решение было опубликовано на официальном веб-сайте ВККС Украины, предполагает достаточную степень вероятности того, что лицо, которого оно (решение) касается, может быть ознакомлено с его содержанием с даты опубликования, за исключением случаев, когда лицо приводит иные доводы.

Оценив приведённые истцом причины уважительности пропуска срока обращения в административный суд, БП ВС указала, что истец не предоставил надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение существования причин (явлений, действий), которые могли бы объективно помешать ему в установленный законом срок обжаловать решение Комиссии ВККС Украины.

Таким образом, БП ВС сделала вывод, что субъективное / личное понимание правовых последствий акта, незнание о нарушении из-за безразличия к своим правам или нежелание узнать не могут считаться объективной причиной, которая препятствует защите своих прав в сроки, установленные процессуальным законом. Поэтому ошибочное представление об отсутствии нарушения прав в течение длительного периода не может оправдывать пассивное поведение истца и его процессуальное бездействие.

С полным текстом постановления БП ВС №990/20/25 от 17.04.2025 года можно ознакомиться в ЕГРСР.

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