Мужчина с битой угрожал ТЦК, из-за чего четверо военнообязанных сбежали – что решил суд

На Ивано-Франковщине суд наказал мужчину, который сорвал доставку призывников.

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В селе Одаи Ивано-Франковской области местный житель с оружием в руках препятствовал законной деятельности работников территориального центра комплектования. Об этом говорится в приговоре Тысменицкого районного суда по делу № 352/931/25.

Мужчина, управляя автомобилем Peugeot Expert, обогнал служебный Seat, в котором перевозили военнообязанных на прохождение военно-врачебной комиссии. После этого он заблокировал дорогу и вышел с битой, на которой было написано «Оберег от нечистой силы». С этой битой он угрожал работникам ТЦК, требуя отпустить военнообязанного.

Кроме этого, мужчина подстрекал людей, которые находились рядом на похоронах, заблокировать двери служебного автомобиля со стороны водителя. В результате этого четверо военнообязанных сумели убежать.

Суд признал мужчину виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований. Он заключил соглашение о признании виновности с прокуратурой. Приговором суда ему назначили пять лет лишения свободы, однако наказание заменили на испытательный срок продолжительностью один год и шесть месяцев.

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