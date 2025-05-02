Чоловік з битою погрожував ТЦК, через що четверо військовозобов’язаних утекли – що вирішив суд

На Івано-Франківщині суд покарав чоловіка, який зірвав доставку призовників.

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У селі Одаї Івано-Франківської області місцевий житель зі зброєю в руках перешкоджав законній діяльності працівників територіального центру комплектування. Про це йдеться у вироку Тисменицького районного суду у справі № 352/931/25.

Чоловік, керуючи автомобілем Peugeot Expert, обігнав службовий Seat, у якому перевозили військовозобов’язаних на проходження військово-лікарської комісії. Після цього він заблокував дорогу та вийшов із битою, на якій було написано «Оберіг від нечистої сили». З цією битою він погрожував працівникам ТЦК, вимагаючи відпустити військовозобов’язаного.

Крім цього, чоловік підбурив людей, які перебували поруч на похороні, заблокувати двері службового автомобіля з боку водія. У результаті цього четверо військовозобов’язаних зуміли втекти.

Суд визнав чоловіка винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Він уклав угоду про визнання винуватості з прокуратурою. Вироком суду йому призначили п’ять років позбавлення волі, проте покарання замінили на випробувальний термін тривалістю один рік і шість місяців.

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