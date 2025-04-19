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Угода США з Україною щодо корисних копалин не пов’язана з процесом припинення вогню, — Держдеп

09:05, 19 квітня 2025
Речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс заявила, що угода щодо корисних копалин не є частиною домовленостей про припинення вогню.
Угода США з Україною щодо корисних копалин не пов’язана з процесом припинення вогню, — Держдеп
Фото: yahoo.com
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Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс повідомила, що угода щодо корисних копалин, яку США планують підписати з Україною, не пов’язана з процесом припинення вогню. Про це вона сказала в коментарі Fox News.

«Це окреме питання. Воно не стосується переговорів про припинення вогню і не є частиною домовленостей, спрямованих на припинення цієї катастрофи», — зазначила вона.

Вона також додала, що Вашингтон не має наміру затягувати процес врегулювання війни на роки, проводити безрезультатні зустрічі і закликала всі сторони бути готовими до того, що США можуть вийти з переговорного процесу. США також не братимуть на себе лідерство в зусиллях щодо врегулювання, якщо сторони не виявлять готовність до співпраці.

За словами Брюс, на зустрічі в Парижі європейські партнери «усвідомили необхідність спільних дій» для досягнення припинення вогню.

Також представниця Держдепартаменту додала, що наразі США відчувають «значний ентузіазм» щодо завершення війни.

Як повідомлялося, Україна та США підписали Меморандум щодо угоди про корисні копалини.

Крім того, 21 квітня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрінеться у Вашингтоні з міністром фінансів США Скоттом Бессентом для завершення технічних дискусій про створення інвестфонду в межах угоди про корисні копалини. 

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