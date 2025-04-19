Соглашение США с Украиной о полезных ископаемых не связано с процессом прекращения огня, — Госдеп

Спикер Госдепа Тэмми Брюс заявила, что соглашение о полезных ископаемых не являются частью договоренностей о прекращении огня.

Фото: yahoo.com

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Спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс сообщила, что соглашение о полезных ископаемых, которое США планируют подписать с Украиной, не связано с процессом о прекращении огня. Об этом она сказала в комментарии Fox News.

«Это что-то отдельное. Оно не относится к переговорам о прекращении огня и не является частью договоренностей, направленных на прекращение этой катастрофы», — сказала она.

Она также добавила, что Вашингтон не намерен затягивать процесс урегулирования войны на годы, проводить безрезультатные встречи и призвала все стороны быть готовыми к тому, что США могут выйти из переговорного процесса. США также не будут брать на себя лидерство в усилиях по урегулированию, если стороны не проявят готовность к сотрудничеству.

По словам Брюс, на встрече в Париже европейские партнеры «осознали необходимость совместных действий» для достижения прекращения огня.

Также представительница Госдепа отметила, что сейчас США испытывают «значительный энтузиазм» по поводу завершения войны.

Как сообщалось ранее, Украина и США подписали Меморандум о соглашении по полезным ископаемым.

Кроме того, 21 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретится в Вашингтоне с министром финансов США Скоттом Бессентом для завершения технических дискуссий по созданию инвестиционного фонда в рамках соглашения по полезным ископаемым.

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