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США в рамках мирного процесса готовы признать оккупированный Крым российским, — Bloomberg

08:47, 19 апреля 2025
США готовы признать контроль России над украинским Крымом в рамках мирного соглашения по завершению войны в Украине.
США в рамках мирного процесса готовы признать оккупированный Крым российским, — Bloomberg
Фото: Getty Images
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США готовы признать незаконно аннексированный Крым российским в рамках широкой мирной сделки между Украиной и РФ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В издании указывается, что потенциальная уступка является очередным сигналом того, что президент Дональд Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня, и это произошло после того, как он и госсекретарь Марко Рубио заявили, что администрация готова отказаться от своих усилий по посредничеству в установлении мира, если прогресс не будет достигнут в кратчайшие сроки.

«Это может подорвать международные законы и договоры, запрещающие захват территорий с применением силы. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не уступит территорию Москве», — говорится в статье.

Также отмечается, что этот шаг стал бы лагом для Путина, который давно добивается международного признания суверенитета России над Крымом.

Источники издания заявили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Представитель США, знакомый с ходом переговоров, на вопрос о возможности признания Крыма отказался комментировать детали обсуждений.

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США россия Крым Украина

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