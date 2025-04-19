Практика судов
  1. В Украине

В Украине отмечают день Военной службы правопорядка

08:29, 19 апреля 2025
19 апреля — день Военной службы правопорядка в составе ВСУ.
В Украине отмечают день Военной службы правопорядка
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

19 апреля исполняется 23 года со дня основания специального правоохранительного формирования в составе Вооруженных Сил Украины — Военной службы правопорядка (ВСП).

Правопорядок и дисциплина в Вооруженных Силах — это не только соблюдение требований, но и основа доверия, законности, взаимного уважения, безопасности личного состава и боеспособности армии.

Военные правоохранители вместе с другими представителями Сил обороны выполняют задачи в районах боевых действий. Ежедневно они активно проводят мероприятия по предупреждению правонарушений, охране военных объектов, обеспечению безопасности дорожного движения, соблюдению законности в военной сфере, а также осуществляют патрульно-постовую службу как в зоне боевых действий, так и в тылу.

Главнокомандующий ВС Украины, генерал Александр Сырский поздравил военнослужащих Военной службы правопорядка с профессиональным праздником.

«На ваших плечах лежит непростая, но важная миссия — обеспечение правопорядка и военной дисциплины среди военнослужащих Вооруженных Сил, предупреждение уголовных и иных правонарушений в ВС Украины, их пресечение, защита жизни, здоровья, прав и законных интересов военнослужащих.

В этот день хочу выразить благодарность за вашу службу Украине и украинскому народу.

Сотни воинов Военной службы правопорядка принимают непосредственное участие в отражении российской агрессии, выполняя сложные задачи по противодействию диверсиям.

Склоняю голову перед памятью павших воинов ВСП, которые отдали жизни в борьбе за независимость и свободу Украины. Их дело живо и будет доведено до Победы.

Желаю вам выдержки, силы духа, справедливости и, самое главное — нашей общей Победы над врагом.

Слава Украине! Героям слава!», — сказал Сырский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ какой сегодня праздник свято

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Количество оправдательных приговоров в Украине остается очень низким – Верховный Суд

При этом десятки тысяч уголовных дел рассматриваются в судах годами.

Большинство дисциплинарных инспекторов Совета правосудия решили сменить место работы

Сразу 15 дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия решили стать судьями.

ВККС оказалась в «объятиях» НАБУ и ГБР – Комиссия начинает тонуть в уголовных производствах

Проблемы, возникшие у члена ВККС Владимира Луганского, могут стать не только его проблемами.

Базовый размер денежного обеспечения курсантов вырастет до примерно 8 тысяч грн – Рустем Умеров

А отличники выпускного курса и те, кто проходит стажировку, смогут получать до 20 тысяч грн — как военнослужащие по контракту.

Делегация США представила в Париже контуры мирного предложения с описанием условий прекращения боевых действий – Bloomberg

США предлагают ослабить санкции против РФ – в случае длительного прекращения огня.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Завітневич
    Олександр Завітневич
    голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки