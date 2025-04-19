В Украине отмечают день Военной службы правопорядка

19 апреля — день Военной службы правопорядка в составе ВСУ.

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19 апреля исполняется 23 года со дня основания специального правоохранительного формирования в составе Вооруженных Сил Украины — Военной службы правопорядка (ВСП).

Правопорядок и дисциплина в Вооруженных Силах — это не только соблюдение требований, но и основа доверия, законности, взаимного уважения, безопасности личного состава и боеспособности армии.

Военные правоохранители вместе с другими представителями Сил обороны выполняют задачи в районах боевых действий. Ежедневно они активно проводят мероприятия по предупреждению правонарушений, охране военных объектов, обеспечению безопасности дорожного движения, соблюдению законности в военной сфере, а также осуществляют патрульно-постовую службу как в зоне боевых действий, так и в тылу.

Главнокомандующий ВС Украины, генерал Александр Сырский поздравил военнослужащих Военной службы правопорядка с профессиональным праздником.

«На ваших плечах лежит непростая, но важная миссия — обеспечение правопорядка и военной дисциплины среди военнослужащих Вооруженных Сил, предупреждение уголовных и иных правонарушений в ВС Украины, их пресечение, защита жизни, здоровья, прав и законных интересов военнослужащих.

В этот день хочу выразить благодарность за вашу службу Украине и украинскому народу.

Сотни воинов Военной службы правопорядка принимают непосредственное участие в отражении российской агрессии, выполняя сложные задачи по противодействию диверсиям.

Склоняю голову перед памятью павших воинов ВСП, которые отдали жизни в борьбе за независимость и свободу Украины. Их дело живо и будет доведено до Победы.

Желаю вам выдержки, силы духа, справедливости и, самое главное — нашей общей Победы над врагом.

Слава Украине! Героям слава!», — сказал Сырский.

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