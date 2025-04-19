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В Україні відзначають день Військової служби правопорядку

08:29, 19 квітня 2025
19 квітня — день Військової служби правопорядку у складі ЗСУ.
В Україні відзначають день Військової служби правопорядку
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19 квітня виповнюється 23 роки з дня заснування спеціального правоохоронного формування у складі Збройних Сил України — Військовій службі правопорядку (ВСП).

Правопорядок і дисципліна у Збройних Силах — це не лише дотримання вимог, а й основа довіри, законності, взаємної поваги, безпеки особового складу та боєздатності війська.

Військові правоохоронці разом з іншими представниками Сил оборони виконують завдання в районах ведення бойових дій. Вони щоденно активно здійснюють заходи із запобігання правопорушенням, охорони військових об’єктів, безпеки дорожнього руху, забезпечують законність у військовій сфері та патрульно-постову службу, як в районах бойових дій, так і в тилу.

Головнокомандувач ЗС України, генерал Олександр Сирський привітав військовослужбовців Військової служби правопорядку із професійним святом.

«На ваших плечах лежить непроста, але важлива місія – забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців Збройних Сил, запобігання кримінальним та іншим правопорушенням у Збройних Силах України, їх припинення, захист життя, здоров'я, прав і законних інтересів військовослужбовців,

У цей день хочу висловити подяку за ваше служіння Україні й українському народу.

Сотні воїнів Військової служби правопорядку беруть безпосередню участь у відсічі російській агресії, виконуючи складні протидиверсійні завдання.

Схиляю голову перед пам’яттю полеглих воїнів ВСП, які віддали життя в боротьбі за незалежність і волю України. Їхня справа живе та буде доведена до перемоги.

Бажаю вам витримки, сили духу, справедливості та, найголовніше – нашої спільної Перемоги над ворогом.

Слава Україні! Героям Слава!», - сказав Сирський.

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