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США у рамках мирного процесу готові визнати окупований Крим російським, — Bloomberg

08:47, 19 квітня 2025
США готові визнати контроль Росії над українським Кримом у межах мирної угоди для завершення війни в Україні.
США у рамках мирного процесу готові визнати окупований Крим російським, — Bloomberg
Фото: Getty Images
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США готові визнати незаконно анексований Крим російським у рамках широкої угоди про мир між Україною та РФ. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела.

У виданні вказують, що потенційна поступка є останнім сигналом того, що президент Дональд Трамп прагне закріпити угоду про припинення вогню, і це сталося після того, як він і держсекретар Марко Рубіо заявили, що адміністрація готова відмовитися від своїх зусиль із посередництва у встановленні миру, якщо прогрес не буде досягнутий швидко.

«Це може підірвати міжнародні закони та договори, що забороняють захоплення земель із застосуванням сили. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не поступиться територією Москві», - сказано у статті.

Також там додають, що цей крок був би благом для Путіна, який давно домагається міжнародного визнання суверенітету Росії в Криму.

Джерела видання заявили, що остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено. Чиновник США, знайомий із переговорами, на запитання про можливість визнання Криму відмовився коментувати подробиці переговорів.

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США росія Крим Україна

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