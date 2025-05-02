Кабмін призначив Лесю Карнаух першою заступницею голови Державної податкової служби

Раніше Леся Карнаух займала посаду заступниці голови ДПС.

Фото: censor.net

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У п’ятницю, 2 травня, Кабінет Міністрів провів засідання, під час якого визначив ряд кадрових рішень. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд звільнив Лесю Карнаух з посади заступниці голови Державної податкової служби України та призначив її на посаду першої заступниці голови ДПС.

Також Кабмін звільнив Олега Можного з посади першого заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

Ще уряд призначив:

- Володимира Заверуху першим заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

- Ігоря Снежина заступником Голови Державної служби експортного контролю України.

Крім того, Кабмін погодив призначення В’ячеслава Базаренка заступником голови Миколаївської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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