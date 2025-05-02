Уряд виділив 540 млн гривень на оновлення профтехосвіти в регіонах

Понад 100 ПТУ отримають кошти на модернізацію.

Фото: kmu.gov.ua

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Кабінет Міністрів України на засіданні ухвалив рішення про розподіл 540 мільйонів гривень субвенції регіонам для модернізації професійно-технічних закладів освіти. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, фінансування буде спрямовано на оновлення лабораторій та освітніх просторів у закладах професійної та фахової передвищої освіти. Також йдеться про підвищення енергоефективності та безпеки в цих установах.

«Кошти будуть виділені для понад 100 закладів освіти, які готують інженерів, токарів, будівельників, технологів, операторів верстатів та інших фахівців, без яких неможлива відбудова», — зазначив Шмигаль.

Прем’єр наголосив, що Україна вже зараз готується до реалізації масштабного проєкту повоєнної відбудови, який, за його словами, стане найбільшим в Європі за останні 70 років.

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