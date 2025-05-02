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На Миколаївщині чоловік кинув гранату у поліцейських – один правоохоронець помер, троє у лікарні

23:30, 2 травня 2025
Чоловік кинув гранату у бік поліцейських під час виклику через домашнє насильство.
На Миколаївщині чоловік кинув гранату у поліцейських – один правоохоронець помер, троє у лікарні
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У місті Вознесенськ суд обрав запобіжний захід 48-річному чоловіку, який кинув гранату в поліцейських, унаслідок чого один правоохоронець загинув і троє були поранені. Про це повідомили у поліції.

Подія сталася 28 квітня. Під час відпрацювання виклику щодо домашнього насильства, чоловік кинув у бік поліцейських гранату. Від отриманих поранень 21-річний правоохоронець загинув під час надання медичної допомоги, ще трьох лікарі ушпитали.

Слідчі Вознесенського райуправління поліції оголосили підозру 48-річному чоловік в скоєнні злочину, передбаченого ст. 348 Кримінального кодексу України «Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця» та за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За клопотанням слідчих поліції, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

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