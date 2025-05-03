Через ремонт у Польщі скасовано поїзд Варшава-Рава-Руська та змінено рух кількох маршрутів

Поїзд Варшава – Рава-Руська скасовано з 1 по 12 травня через ремонт у Польщі.

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З 1 по 12 травня 2025 року поїзд № 766/765 сполученням Варшава – Рава-Руська тимчасово не курсуватиме через ремонтні роботи на польській залізниці. Про це повідомляє «Укрзалізниця» з посиланням на польського перевізника PKP Intercity.

У зв’язку з цим УЗ вносить тимчасові зміни в графік руху інших поїздів:

Поїзд № 863/864 Коломия – Рава-Руська курсуватиме лише до/від станції Львів, ділянка Львів – Рава-Руська тимчасово скасовується.

Поїзд № 865/866 Рава-Руська – Коломия відправлятиметься зі Львова, на ділянці Рава-Руська – Львів не курсуватиме.

Поїзд № 866/865 Коломия – Рава-Руська також тимчасово курсуватиме тільки до Львова.

Для забезпечення сполучення з Равою-Руською у період ремонту буде запущено тимчасовий регіональний поїзд № 862 Львів – Рава-Руська. Він вирушатиме щодня о 18:00 зі Львова з зупинками в Брюховичах (18:19–18:21) та Жовкві (18:58–19:00), прибуття до Рави-Руської – о 19:34.

Водночас без змін продовжить курсування поїзд № 768/767 Варшава – Рава-Руська, який обслуговує польський перевізник SKPL.

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