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В Україні знижуються ціни на тепличні огірки

07:18, 3 травня 2025
Сезонне зростання пропозиції та тепла погода спричинили суттєве здешевлення овоча — ціни вже впали на 12% за тиждень.
В Україні знижуються ціни на тепличні огірки
Джерело фото: Jonathan Pielmayer / Unsplash
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В Україні цього тижня продовжують стрімко дешевшати тепличні огірки – ключові гравці ринку пояснюють цю ситуацію сезонним збільшенням пропозиції овочів та досить невисокими темпами реалізації. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Як зазначається, на сьогоднішній день українські тепличні комбінати пропонують огірки до продажу в діапазоні 40-70 грн/кг, залежно від сорту, якості та обсягів партій, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Окрім того, на сьогоднішній день вони вже пропонуються в середньому на 29% дешевше, ніж на початку травня попереднього року.

За словами виробників, встановлення теплої погоди в Україні помітно прискорило дозрівання овочів у місцевих тепличних комбінатах. Крім того, зросли пропозиції огірків із плівкових теплиць.

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