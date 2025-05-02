Кабмін схвалив важливий для угоди про надра законопроект

Уряд схвалив законопроект про зміни до Бюджетного кодексу щодо реалізації угоди з США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

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Як писала «Судово-юридична газета», Україна та США 30 квітня підписали угоду про надра. Вона передбачає, що якщо після дати набрання чинності Уряд США надаватиме Уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), капітальний внесок партнера від США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги, відповідно до Угоди про обмежене партнерство.

2 березня Кабмін схвалив проект Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови». Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що нова угода між Україною та США щодо економічного партнерства, яка була підписана цього тижня, сприятиме посиленню обороноздатності країни, зокрема систем протиповітряної оборони.

Крім того, народний депутат Мар’яна Безугла пояснила, що угода про корисні копалини з США потрібна для того, аби купувати зброю та ще багато чого.

Додамо, Кабмін опублікував офіційний переклад угоди про надра з США.

Президент США Дональд Трамп коментуючи угоду про надра з Україною, заявив, що «присутність США на місцях видобутку не дозволить багатьом недобросовісним гравцям проникнути в країну».

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