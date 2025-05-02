Кабмин одобрил важный для соглашения о недрах законопроект

Правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс в рамках реализации соглашения с США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», Украина и США 30 апреля подписали соглашение о недрах. Она предусматривает, что если после даты вступления в силу Правительство США будет предоставлять Правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучение), капитальный вклад партнера от США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи, в соответствии с Соглашением об ограниченном партнерстве.

2 марта Кабмин одобрил проект Закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с реализацией Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления». Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что новое соглашение между Украиной и США по экономическому партнерству, которое было подписано на этой неделе, будет способствовать усилению обороноспособности страны, в частности систем противовоздушной обороны.

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая объяснила, что соглашение о полезных ископаемых с США нужно для покупки оружия и многого другого.

Добавим, Кабмин опубликовал официальный перевод соглашения о недрах с США.

Президент США Дональд Трамп, комментируя соглашение о недрах с Украиной, заявил, что «присутствие США на местах добычи не позволит многим недобросовестным игрокам проникнуть в страну».

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