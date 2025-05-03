Куда обращаться киевлянам, чье жилье повреждено в результате войны, чтобы получить компенсацию

Каков алгоритм действий в таких случаях.

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Киевляне, чье жилье было повреждено или разрушено в результате военной агрессии, могут получить компенсацию от государства. Алгоритм действий в таких случаях напомнили в Департаменте по вопросам регистрации КГГА.

В частности, подать соответствующее заявление можно онлайн на портале Дія или офлайн — в любом Центре предоставления административных услуг города Киева.

Для этого необходимо подать выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Если же в реестре нет информации о поврежденной квартире или доме, то заявление о государственной регистрации также можно подать в ЦНАП вместе с правоустанавливающими документами на это имущество (при наличии).

После подтверждения наличия информации в реестровых книгах КП «Киевское городское бюро технической инвентаризации», государственные регистраторы Департамента в срок до 5 рабочих дней принимают решение о государственной регистрации прав на такие объекты.

В случае отсутствия правоустанавливающих документов на поврежденное или уничтоженное имущество, а также за дополнительными консультациями можно обращаться в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по телефону Департамента: (044) 489-87-83.

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