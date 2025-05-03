Куди звертатись киянам, чиє житло пошкоджене внаслідок війни, щоб отримати компенсацію

Який алгоритм дій у таких випадках.

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Кияни, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок воєнної агресії, можуть отримати компенсацію від держави. Алгоритм дій у цих випадках нагадали в Департаменті з питань реєстрації КМДА.

Зокрема, подати відповідну заяву можна онлайн на порталі Дія або офлайн – у будь-якому Центрі надання адміністративних послуг міста Києва.

Для цього необхідно подати витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Якщо ж у реєстрі немає інформації про пошкоджену квартиру чи будинок, то заяву про їх державну реєстрацію також можна подати до ЦНАПу разом із правовстановлюючими документами на це майно (за наявністю).

Після підтвердження наявності інформації в реєстрових книгах КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації», державні реєстратори Департаменту в термін до 5 робочих днів приймають рішення щодо державної реєстрації прав на такі об’єкти.

У разі відсутності правовстановлюючих документів на пошкоджене або знищене майно, а також за додатковими консультаціями можна звертатися в робочі дні з 9:00 до 16:00 за телефоном Департаменту: (044) 489-87-83.

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