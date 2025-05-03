Закарпатець сховав у позашляховику 159 блоків сигарет — не допоміг навіть «зелений коридор»

Собака митників викрив тайник зі 159 блоками сигарет на кордоні з Румунією.

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На митному посту «Дякове» на українсько-румунському кордоні службовий пес Закарпатської митниці виявив сховок із сигаретами у позашляховику BMW X5. Про це повідомила пресслужба митниці.

Як з’ясувалося, 61-річний житель Закарпаття намагався незаконно перевезти через «зелений коридор» велику партію тютюнових виробів, сховавши їх у спеціально облаштованому тайнику в днищі авто.

Порушення допомогла виявити чотирилапа помічниця митників на ім’я Дана, натренована на пошук сигарет. Під час детального огляду з використанням ендоскопа митники натрапили на схованку. Наразі зі сховку вже дістано 50 блоків сигарет, але пошук триває — загальна кількість становить 159 блоків.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Порушнику загрожує штраф у розмірі до 100% вартості вилученого товару, а також конфіскація сигарет і автомобіля.

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