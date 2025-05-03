Закарпатец спрятал во внедорожнике 159 блоков сигарет – не помог даже «зеленый коридор»

Собака таможенников разоблачила тайник со 159 блоками сигарет на границе с Румынией.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На таможенном посту «Дьяково» на украинско-румынской границе служебный пес Закарпатской таможни обнаружил тайник с сигаретами во внедорожнике BMW X5. Об этом сообщила пресс-служба таможни.

Как выяснилось, 61-летний житель Закарпатья пытался незаконно перевезти через «зеленый коридор» крупную партию табачных изделий, спрятав их в специально оборудованном тайнике в днище авто.

Нарушение помогла обнаружить четвероногая помощница таможенников по имени Дана, натренированная на поиск сигарет. Во время детального осмотра с использованием эндоскопа таможенники наткнулись на тайник. Сейчас из тайника уже достали 50 блоков сигарет, но поиск продолжается - общее количество составляет 159 блоков.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Нарушителю грозит штраф в размере до 100% стоимости изъятого товара, а также конфискация сигарет и автомобиля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.