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Закарпатец спрятал во внедорожнике 159 блоков сигарет – не помог даже «зеленый коридор»

00:06, 3 мая 2025
Собака таможенников разоблачила тайник со 159 блоками сигарет на границе с Румынией.
Закарпатец спрятал во внедорожнике 159 блоков сигарет – не помог даже «зеленый коридор»
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На таможенном посту «Дьяково» на украинско-румынской границе служебный пес Закарпатской таможни обнаружил тайник с сигаретами во внедорожнике BMW X5. Об этом сообщила пресс-служба таможни.

Как выяснилось, 61-летний житель Закарпатья пытался незаконно перевезти через «зеленый коридор» крупную партию табачных изделий, спрятав их в специально оборудованном тайнике в днище авто.

Нарушение помогла обнаружить четвероногая помощница таможенников по имени Дана, натренированная на поиск сигарет. Во время детального осмотра с использованием эндоскопа таможенники наткнулись на тайник. Сейчас из тайника уже достали 50 блоков сигарет, но поиск продолжается - общее количество составляет 159 блоков.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Нарушителю грозит штраф в размере до 100% стоимости изъятого товара, а также конфискация сигарет и автомобиля.

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Закарпатье

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