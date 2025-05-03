В Украине снижаются цены на тепличные огурцы

Сезонный рост предложения и теплая погода повлекли за собой существенное удешевление овоща — цены уже упали на 12% за неделю.

Источник фото: Jonathan Pielmayer / Unsplash

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На этой неделе в Украине продолжают стремительное дешеветь тепличных огурцов — ключевые игроки рынка объясняют эту ситуацию сезонным увеличением предложения овощей и довольно невысокими темпами реализации. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Как отмечается, на сегодняшний день украинские тепличные комбинаты предлагают огурцы к продаже в диапазоне 40–70 грн/кг, в зависимости от сорта, качества и объема партий, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Кроме того, на сегодняшний день они уже предлагаются в среднем на 29% дешевле, чем в начале мая прошлого года.

По словам производителей, установление теплой погоды в Украине заметно ускорило созревание овощей в местных тепличных комбинатах. Кроме того, увеличилось предложение огурцов из пленочных теплиц.

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