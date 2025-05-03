Из-за ремонта в Польше отменен поезд Варшава - Рава-Русская и изменено движение нескольких маршрутов

Поезд Варшава - Рава-Русская отменен с 1 по 12 мая из-за ремонта в Польше.

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С 1 по 12 мая 2025 года поезд № 766/765 сообщением Варшава - Рава-Русская временно не будет курсировать из-за ремонтных работ на польской железной дороге. Об этом сообщает «Укрзализныця» со ссылкой на польского перевозчика PKP Intercity.

В связи с этим УЗ вносит временные изменения в график движения других поездов:

Поезд № 863/864 Коломыя - Рава-Русская будет курсировать только до/от станции Львов, участок Львов - Рава-Русская временно отменяется.

Поезд № 865/866 Рава-Русская - Коломыя будет отправляться из Львова, на участке Рава-Русская - Львов не будет курсировать.

Поезд № 866/865 Коломыя - Рава-Русская также временно будет курсировать только до Львова.

Для обеспечения сообщения с Равой-Русской в период ремонта будет запущен временный региональный поезд № 862 Львов - Рава-Русская. Он будет отправляться ежедневно в 18:00 из Львова с остановками в Брюховичах (18:19-18:21) и Жолкве (18:58-19:00), прибытие в Раву-Русскую - в 19:34.

В то же время без изменений продолжит курсирование поезд № 768/767 Варшава - Рава-Русская, который обслуживает польский перевозчик SKPL.

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