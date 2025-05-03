КПК не передбачає зупинення судового провадження у випадку мобілізації адвоката – Верховний Суд

Кримінальний процесуальний кодекс передбачає зупинення судового провадження лише у випадках, коли був мобілізований обвинувачений, однак це положення не поширюється на мобілізацію захисника, вказав Верховний Суд.

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Положеннями статті 335 КПК передбачено зупинення судового провадження лише у випадках, коли для проходження військової служби під час мобілізації був призваний обвинувачений, однак це положення не поширюється на мобілізацію захисника. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 25 березня 2025 року по справі 127/2822/18.

Так, суди першої та апеляційної інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 3 ст. 299, ч. 4 ст. 187, пунктами 6, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 КК.

У касаційній скарзі засуджений посилається на те, що не отримав належної правової допомоги від захисників під час досудового розслідування та судового розгляду.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій.

ККС ВС вказав, що адвокат, який здійснював захист засудженого, був мобілізований до Збройних Сил України.

В судовому засіданні суд надав засудженому час для укладення договору з іншим захисником або призначення захисника через центр безоплатної вторинної правової допомоги, однак засуджений такою можливістю не скористався.

Надалі ухвалою суду йому було призначено іншого захисником, яка здійснювала захист з моменту призначення до видалення суду в нарадчу кімнату.

Положеннями ст. 335 КПК передбачено зупинення судового провадження лише у випадках, коли для проходження військової служби під час мобілізації був призваний обвинувачений, однак це положення не поширюється на мобілізацію захисника.

За таких обставин призначення захисника з регіонального центру із надання безоплатної вторинної правової допомоги, яка брала безпосередню участь у судових засіданнях під час судового розгляду справи, відповідає вимогам закону.

Автор: Наталя Мамченко

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