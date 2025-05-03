УПК не предусматривает приостановления судебного производства в случае мобилизации адвоката – Верховный Суд

Уголовный процессуальный кодекс предусматривает приостановление судебного производства только в случаях, когда мобилизован обвиняемый, однако это положение не распространяется на мобилизацию защитника, указал Верховный Суд.

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Положениями статьи 335 УПК предусмотрено приостановление судебного производства только в случаях, когда для прохождения военной службы во время мобилизации был призван обвиняемый, однако это положение не распространяется на мобилизацию защитника. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 25 марта 2025 года по делу №127/2822/18.

Так, суды первой и апелляционной инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 3 ст. 299, ч. 4 ст. 187, пунктам 6, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 УК.

В кассационной жалобе осужденный ссылается на то, что не получил надлежащей правовой помощи от защитников во время досудебного расследования и судебного разбирательства.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.

КУС ВС указал, что адвокат, осуществлявший защиту осужденного, был мобилизован в Вооруженные Силы Украины.

В судебном заседании суд предоставил осужденному время для заключения договора с другим защитником или назначения защитника через центр бесплатной вторичной правовой помощи, однако осужденный этой возможностью не воспользовался.

В дальнейшем определением суда ему был назначен другой защитник, который осуществлял защиту с момента назначения до ухода суда в совещательную комнату.

Положениями ст. 335 УПК предусмотрено приостановление судебного производства только в случаях, когда для прохождения военной службы во время мобилизации был призван обвиняемый, однако это положение не распространяется на мобилизацию защитника.

При таких обстоятельствах назначение защитника из регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, который непосредственно участвовал в судебных заседаниях во время рассмотрения дела, соответствует требованиям закона.

Автор: Наталя Мамченко

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