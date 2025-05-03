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Нарушения прав чаще всего происходят из-за норм, которые позволяют ТЦК осуществлять призыв граждан, независимо от места их пребывания на воинском учете – отчет Омбудсмена

14:00, 3 мая 2025
В отчете Омбудсмена указано, что наиболее распространенными нарушениями были задержания ТЦК военнообязанных без участия полиции, применение силы и призыв лиц, имеющих отсрочку или бронирование.
Нарушения прав чаще всего происходят из-за норм, которые позволяют ТЦК осуществлять призыв граждан, независимо от места их пребывания на воинском учете – отчет Омбудсмена
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Более 3,3 тысячи обращений, поступивших к Уполномоченному в 2024 году, касались возможных нарушений прав граждан (призывников, военнообязанных, резервистов) во время призыва на военную службу по мобилизации, определения степени их пригодности к военной службе, а также жалоб на неправомерные действия представителей ТЦК и Национальной полиции. Об этом говорится в Ежегодном докладе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека за 2024 год Дмитрия Лубинца, утвержденном парламентом.

Из общего количества каждое десятое обращение требовало вмешательства Уполномоченного и немедленного реагирования. В отчете указано, что наиболее распространенными случаями нарушения прав были:

  • незаконное (без участия сотрудников Национальной полиции) ограничение свободы передвижения во время задержания и доставления военнообязанных граждан в ТЦК;
  • неправомерное применение силы группами оповещения;
  • призыв на военную службу лиц, не подлежащих призыву, в частности, забронированных или имеющих право на отсрочку;
  • игнорирование предоставленных документов, подтверждающих основания для отсрочки, при принятии комиссиями при ТЦК и СП соответствующих решений и т.д.

Сотрудники секретариата Уполномоченного провели 22 выездные мониторинговые проверки в ТЦК. В частности, секретариат провел мониторинговые проверки с выездом на место событий по фактам смерти военнообязанных граждан Украины во время проведения мобилизационных мероприятий ТЦК: гражданина М. при проведении мобилизации Чортковским РТЦК и СП (Тернопольская область) в феврале 2024 года; гражданина П. при проведении мобилизации Хмельницким ОМТЦК и СП в марте 2024 года; гражданина К. при проведении мобилизации Звягельским РТЦК и СП (Житомирская область) в феврале 2024 года.

По материалам полученных обращений Уполномоченный открыл 4 производства по делам о нарушении прав и свобод человека и гражданина во время призыва, три из которых касаются отдельных эпизодов нарушений. Жалобы на нарушения прав, носящие системный характер, обобщены и рассматриваются в рамках одного общего, «магистрального» производства.

«По результатам работы выездных групп установлено, что в основном нарушения прав граждан происходят из-за наличия в законодательстве норм, позволяющих военнослужащим ТЦК и СП осуществлять призыв граждан на военную службу во время мобилизации независимо от места их пребывания на воинском учете, а также принятых в нарушение требований статьи 17 Конституции Украины положений, предоставивших военнослужащим несвойственное им право проверки военно-учетных документов у граждан.

Руководителям органов военного управления и ВВК (местного, областного и регионального уровня) направлены соответствующие рекомендации по устранению нарушений и улучшению служебной деятельности», – говорится в отчете.

После инициативных сообщений Уполномоченного правоохранительным органам и органам ВСП ВСУ по фактам насильственных действий и нанесения телесных повреждений в течение 2024 года принимались меры по применению дисциплинарного воздействия, а также начато 25 уголовных производств по фактам смерти, нанесения телесных повреждений и превышения полномочий военной должностной особой в отношении военнообязанных лиц во время проведения мероприятий призыва по мобилизации и прохождения медицинского осмотра военно-врачебной комиссией.

По отдельным, наиболее резонансным случаям, Уполномоченный информировал органы прокуратуры о необходимости усиления мер процессуального контроля.

Также граждане продолжают жаловаться на формальный подход членов ВВК при обследовании состояния здоровья военнообязанного и игнорирование при вынесении постановлений ВВК медицинских документов (амбулаторной карты больного, результатов медицинских обследований, консультационных заключений о перенесенных заболеваниях, полученных травмах, ранениях и т.д.), что нарушает нормы главы 3 раздела II Приказа МОУ.

Вопреки постановлению Кабинета Министров, военнообязанные, не согласные с решением ВВК при районном (городском) ТЦК и СП, не направляются для прохождения ВВК при областном ТЦК и СП, а их заявления по этому поводу остаются без рассмотрения, что нарушает право граждан на обжалование. Большинство военнообязанных и призванных на военную службу во время мобилизации лиц обращались с жалобами на игнорирование при прохождении ВВК фактического состояния здоровья и имеющихся медицинских документов. Определение лиц с тяжелыми заболеваниями или даже с инвалидностью пригодными к военной службе приводит к комплектованию войск лицами, которые по состоянию здоровья не способны выполнить поставленные задачи, а также создает дополнительную нагрузку на медицинские подразделения Сил обороны Украины.

Кроме того, для восстановления прав граждан, призванных с нарушением законодательства, секретариат Уполномоченного поднимает вопрос об увольнении призванных лиц с военной службы.

В отчете также указано, что Офис Омбудсмена активно участвовал в разработке законодательства по вопросам мобилизации.

В частности, удалось предотвратить включение в законопроекты некоторых норм, нарушающих права граждан или создающих предпосылки для этого, в частности, положения, согласно которому военное командование получает полномочия ограничивать право граждан Украины на выезд за пределы Украины.

Полный отчет приведен ниже:

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины ТЦК Дмитрий Лубинец военнообязанный

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