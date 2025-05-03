Порушення прав вчиняються здебільшого через норми, які дозволяють ТЦК здійснювати призов громадян, незалежно від місця перебування на військовому обліку – звіт Омбудсмена

У звіті Омбудсмена йдеться, що найбільш поширеними порушеннями були затримання ТЦК військовозобов’язаних без участі поліції, застосування сили та призов осіб, які мають відстрочку чи бронювання.

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Понад 3,3 тисячі звернень, що надійшли до Уповноваженого у 2024 році, стосувалися можливих порушень прав громадян (призовників, військовозобов’язаних, резервістів) під час призову на військову службу за мобілізацією та при встановленні ступеню їх придатності до військової служби, а також скарг на неправомірні дії представників ТЦК й Національної поліції. Про це йдеться у Щорічній доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за 2024 рік Дмитра Лубінця, яку затвердив парламент.

Із загальної кількості кожне 10-те звернення потребувало втручання Уповноваженого та невідкладного реагування. У звіті зазначено, що найбільш поширеними випадками порушення прав при цьому були:

незаконне (без участі працівників Національної поліції) обмеження свободи пересування під час затримання та доставлення військовозобов’язаних громадян до ТЦК

неправомірне застосування сили групами оповіщення

призов на військову службу осіб, які не підлягають призову, зокрема, заброньованих або таких, які мають право на відстрочку від призову;

неврахування наданих документів, що підтверджують підстави для відстрочки від призову при ухваленні Комісіями при ТЦК та СП відповідних рішень тощо.

Працівники секретаріату Уповноваженого провели 22 виїзні моніторингові перевірки до ТЦК.

Зокрема, секретаріат Уповноваженого провів моніторингові перевірки з виїздом на місце події за фактами смерті військовозобов’язаних громадян України при проведенні заходів мобілізації ТЦК: громадянина М. при проведенні мобілізації Чортківським РТЦК та СП (Тернопільська область) у лютому 2024 р.; громадянина П. при проведенні мобілізації Хмельницьким ОМТЦК та СП у березні 2024 р.; громадянина К. при проведенні мобілізації Звягельським РТЦК та СП (Житомирська область) у лютому 2024 р.

За матеріалами одержаних звернень Уповноважений відкрив 4 провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина під час призову, три з яких стосуються окремих епізодів порушення прав. Скарги на порушення прав, які мають системний характер, узагальнені та розглядаються в рамках одного загального, «магістрального» провадження.

«За результатами роботи виїзних груп встановлено, що здебільшого порушення прав громадян вчиняються через наявність у законодавстві норм, які дозволяють військовослужбовцям ТЦК та СП здійснювати призов громадян на військову службу під час мобілізації незалежно від місця їх перебування на військовому обліку, а також прийнятих у порушення вимог статті 17 Конституції України приписів, які надали військовослужбовцям невластиве для них право перевірки військово-облікових документів у громадян.

Керівникам органів військового управління та ВЛК (місцевого, обласного та регіонального рівня) скеровано відповідні рекомендації щодо усунення порушень і покращення службової діяльності» – йдеться у Звіті.

Після ініціативних повідомлень Уповноваженим правоохоронних органів та органів ВСП ЗСУ за фактами насильницьких дій та нанесення тілесних ушкоджень протягом 2024 року вживалися відповідні заходи щодо застосування дисциплінарного впливу та розпочато 25 кримінальних проваджень за фактами настання смерті, завдання тілесних ушкоджень та перевищення повноважень військовою службовою особою щодо військовозобов’язаних осіб при проведенні заходів призову під час мобілізації та проходження медичного огляду військово-лікарською комісією.

За окремими, найбільш резонансними випадками, Уповноважений здійснював інформування органів прокуратури щодо посилення заходів процесуального контролю.

Також від громадян надалі надходять скарги на формальний підхід членів ВЛК при обстеженні стану здоров’я військовозобов’язаного та неврахування під час винесення постанов ВЛК медичних документів (медичної карти амбулаторного хворого, результатів медичних обстежень, консультаційних висновків щодо перенесених захворювань, отриманих травм, поранень тощо), чим порушуються норми глави 3 розділу II Наказу МОУ.

Всупереч постанови Кабінету Міністрів військовозобов’язані, не згодні з рішенням ВЛК при районному (міському) ТЦК та СП, не скеровуються для проходження ВЛК при обласному ТЦК та СП, а їхні заяви з цього приводу залишаються без розгляду, чим порушується право громадян на оскарження. Переважна більшість військовозобов’язаних та призваних на військову службу під час мобілізації осіб зверталася зі скаргами на неврахування при проходженні ВЛК фактичного стану здоров’я та наявних медичних документів. Визначення осіб з тяжкими захворюваннями або навіть з інвалідністю придатними до військової служби призводить до комплектування військ особами, які за станом здоров’я не спроможні виконати поставлені завдання, а також створює додаткове навантаження на медичні підрозділи Сил Оборони України.

Крім того, для поновлення прав громадян, які були призвані з порушенням законодавства, секретаріат Уповноваженого порушує питання щодо звільнення призваних осіб з військової служби.

У Звіті також вказано, що Офіс Омбудсмана активно долучався до опрацювання законодавства з питань мобілізації.

Зокрема, вдалося запобігти включенню до законопроектів деяких норм, які порушували права громадян або створювали передумови до цього, зокрема, положення, згідно з якими військове командування набуває повноважень обмежувати право громадян України на виїзд за межі України.

Нижче наводимо повний звіт:

Автор: Наталя Мамченко

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