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В Іспанії перед блекаутом сталося кілька збоїв в енергосистемі

21:52, 2 травня 2025
У мережі електропостачання Іспанії до відключення була значна нестабільність.
В Іспанії перед блекаутом сталося кілька збоїв в енергосистемі
Фото: AP
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В Іспанії напередодні масштабного блекауту було зафіксовано кілька збоїв в електропостачанні, а про нестабільність системи неодноразово попереджали представники галузі, пише Reuters.

Видання зазначає, що 22 квітня нафтопереробний завод компанії Repsol у Картахені повідомив про перебої в роботі через проблеми з електропостачанням. А провідний дослідник Іспанської національної ради з досліджень Антоніо Туріель заявляв, що у мережі до відключення була значна нестабільність.

За словами експертів галузі, незалежно від причин, масові відключення електроенергії та попередні менші інциденти вказують на проблеми в енергомережі Іспанії на фоні зростання використання відновлюваних джерел енергії.

Надлишок енергопостачання може бути так само небезпечним для роботи мережі, як і його дефіцит, тому оператори зобов'язані підтримувати баланс.

Як відомо, 28 квітня в Іспанії та Португалії стався блекаут, який залишив без електроенергії майже весь Піренейський півострів. 

Верховний суд Іспанії розслідуватиме, чи не стала кібератака причиною масштабного блекауту. 

Водночас компанія Red Eléctrica, що займається керуванням електричними мережами, попередньо виключила, що відключення електроенергії було спричинене «інцидентом кібербезпеки».

Нагадаємо, судова колегія Іспанії засекретила розслідування масштабного блекауту.

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Іспанія

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