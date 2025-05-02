Апарат Верховної Ради спростував інформацію щодо втручання в роботу системи «Рада»

Апарат парламенту підкреслив, що електронна система «Рада» є захищеною, проходить регулярні перевірки та технічний аудит.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апарат Верховної Ради України зробив заяву щодо висловлювань окремих народних депутатів щодо нібито втручання в роботу електронної системи «Рада». Заява з’явилася у пресслужбі парламенту.

Там підкреслили, що електронна система «Рада» є захищеною, проходить регулярні перевірки, технічний аудит, що виключає будь-яку можливість стороннього втручання та забезпечує її стабільну роботу.

«Формування черги на виступ народних депутатів України під час пленарних засідань здійснюється автоматично — за допомогою генератора випадкових чисел, без впливу персоналу або сторонніх осіб.

Апарат Верховної Ради України спростовує інформацію щодо втручання в роботу системи «Рада», - йдеться у заяві.

Також там додали, що готові до додаткових перевірок за даним фактом із залученням відповідних правоохоронних органів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.