На Донеччині запроваджують два графіки комендантської години

З наступного тижня у Донецькій області змінюється комендантська година.

Фото: freeradio.com.ua

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У Донецькій області з 5 травня змінюються правила комендантської години. У більшості громад вона триватиме з 21:00 до 05:00. Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

З понеділка у всіх населених пунктах Донецької області, за винятком тих, що розташовані ближче ніж за 10 кілометрів до лінії бойових дій, комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00 наступного дня. Раніше вона діяла з 17:00 до 09:00.

А ось у населених пунктах, які розташовані менше ніж за 10 кілометрів від лінії фронту, комендантська година та режим світломаскування діють з 15:00 до 11:00 наступного дня. Отже, люди можуть вільно пересуватися територіями лише протягом 4 годин на добу.

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