В Донецкой области вводятся два графика комендантского часа

С начала следующей недели в Донецкой области изменяется комендантский час.

Фото: freeradio.com.ua

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В Донецкой области с 5 мая изменяются правила действия комендантского часа. В большинстве громад он будет длиться с 21:00 до 05:00. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

С понедельника во всех населенных пунктах Донецкой области, за исключением тех, что расположены ближе чем в 10 километрах от линии боевых действий, комендантский час будет длиться с 21:00 до 05:00 следующего дня. Ранее он действовал с 17:00 до 09:00.

А вот в населенных пунктах, которые расположены менее чем в 10 километрах от линии фронта, комендантский час и режим светомаскировки действуют с 15:00 до 11:00 следующего дня. Таким образом, люди могут свободно передвигаться по территории только в течение 4 часов в сутки.

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