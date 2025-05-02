Аппарат Верховной Рады опроверг информацию о вмешательстве в работу системы «Рада»

Аппарат парламента подчеркнул, что электронная система «Рада» является защищенной, проходит регулярные проверки и технический аудит.

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Аппарат Верховной Рады Украины сделал заявление относительно высказываний отдельных народных депутатов о якобы вмешательстве в работу электронной системы «Рада». Заявление появилось в пресс-службе парламента.

Там подчеркнули, что электронная система «Рада» является защищенной, проходит регулярные проверки, технический аудит, что исключает любую возможность постороннего вмешательства и обеспечивает ее стабильную работу.

«Формирование очереди на выступления народных депутатов Украины во время пленарных заседаний осуществляется автоматически — с помощью генератора случайных чисел, без участия персонала или посторонних лиц.

Аппарат Верховной Рады Украины опровергает информацию о вмешательстве в работу системы «Рада», — говорится в заявлении.

Также там добавили, что готовы к дополнительным проверкам по данному факту с привлечением соответствующих правоохранительных органов.

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